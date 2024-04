Taís Araújo resgata foto antiga ao lado de Gisele Bündchen: 'Sorte de se encontrar' Atriz prestigiou a modelo no evento de lançamento de seu livro de receitas e aproveitou para relembrar quando se conheceram

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Juntas desde sempre! Taís Araújo compareceu ao evento de lançamento do livro de receitas de Gisele Bündchen e aproveitou para resgatar uma foto antiga ao lado da modelo. No registro, as duas aparecem bem novinhas em um ensaio fotográfico de uma famosa revista adolescente.

"Conheço Gisele desde que éramos adolescentes", escreveu a atriz em publicação nas redes sociais.

Taís ainda compartilhou fotos atuais com Gisele e fez o público vibrar ao ver a passagem do tempo.

"Essa foto mostra que elas são amigas das antigas", comentou Keila Jimenez.