Thiaguinho comemora 41 anos ao lado da ex, Fernanda Souza, e da atual, Carol Peixinho Cantor fez um festão com diversas presenças ilustres, como Neymar

Caraca, muleke! Os 41 anos de Thiaguinho chegaram e, para celebrar, o dono da Tardezinha garantiu um festão ao lado de presenças ilustres.

Neymar e Rafael Zulu estavam lá, mas o que chamou mesmo a atenção do público foi a boa relação de Fernanda Souza, ex do cantor, e de Carol Peixinho, a atual namorada.

“Seres evoluídos”, elogiou Keila Jimenez.

A jornalista lembrou que Fernanda, que foi casada com Thiaguinho por oito anos, dá o maior apoio para que os pombinhos subam ao altar.