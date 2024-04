Virgínia Fonseca comemora aniversário de 25 anos com look avaliado em mais de R$ 720 mil Influenciadora digital também aproveitou a celebração e inaugurou sua mais nova mansão de R$ 27 milhões em Mangaratiba (RJ)

Já sabemos que Virgínia Fonseca não é de economizar! A empresária e influenciadora digital comemorou o aniversário de 25 anos com um festão no último domingo (7) e em grande estilo. O look dela era avaliado em mais de R$ 720 mil, juntando roupas, sapatos e joias.

“O equivalente a um apartamento de luxo”, comentou Keila Jimenez.

Ela também aproveitou a celebração para inaugurar sua nova mansão de R$ 27 milhões, localizada em Mangaratiba (RJ). Tudo isso com uma grande festa e uma decoração de cair o queixo! Veja!