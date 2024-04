Virgínia Fonseca e Zé Felipe presenteiam funcionário com R$ 20 mil em espécie

Alto contraste

Virgínia Fonseca e Zé Felipe deixaram todo mundo querendo ser funcionário deles! O casal resolveu presentear Hebert Gomes, amigo e assessor pessoal de Virgínia, no dia do aniversário dele com nada mais, nada menos do que R$ 20 mil em espécie.

Nas redes sociais, a empresária e influenciadora digital gravou a reação de Hebert recebendo o mimo. À primeira vista, era uma caixa de produtos de cabelo, mas, ao abrir, o funcionário se deparou com dois blocos de cédulas juntinhas.

"Eu também ficaria feliz com esse presente", brincou Keila Jimenez.