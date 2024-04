Alto contraste

Eu também quero ir neste salão!

Yanna Lavigne apareceu cortando o cabelo do marido Bruno Gissoni, mas o que chamou a atenção de todos foi o local em que ela improvisou esta “barbearia”.

Em um cenário paradisíaco, no meio do mato, com um espelho, a atriz apareceu raspando o cabelo do companheiro.

“Nosso salão está diferente”, escreveu ela.