Zé Neto, da dupla com Cristiano, cai do palco durante gravação de DVD Cantor teve apenas ferimentos leves e conseguiu retomar o show em Valinhos (SP)

Que susto! Zé Neto, da dupla com Cristiano, caiu do palco durante a gravação do DVD deles em Valinhos (SP).

A apresentação foi paralisada para ele recebesse atendimento da equipe médica.

O cantor teve apenas ferimentos leves e conseguiu retomar o show sem problemas.