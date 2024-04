Zé Neto e a esposa Natália Toscano gastam R$ 2,5 mil em jantar romântico Casal registrou o momento no edifício mais alto do mundo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O cantor Zé Neto teve um jantar romântico ao lado da esposa, Natália Toscano, no edifício mais alto do mundo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Tá, mas quanto será que sai essa brincadeira? O prato mais barato do restaurante sai por R$ 400 e, o mais caro, é R$ 4 mil. O jantar do casal ficou no meio-termo: R$ 2,5 mil.

“O preço do prato é equivalente à altura do arranha-céu”, brincou Keila Jimenez.