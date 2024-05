Endrick bloqueia seguidor após comentários sobre Gabriely Miiranda

Alto contraste

Gabriely Miiranda Gabriely Miiranda recebe mensagens comprometedoras de seu personal (Divulgação/ Redes Sociais)

Não é só a mãe do jogador Endrick, do Palmeiras, que está abrindo o olho do filho quanto ao seu namoro com a modelo Gabriely Miiranda.

Um seguidor chamado Felipe Leme foi bloqueado por Endrick após apontar intimidade entre Gabriely e seu personal Braga.

Nas conversas, o personal simplesmente faz inúmeras declarações de amor a ela, que não pegou nada bem.

Endrick e Gabriely MIiranda Casal está junto desde outubro de 2023 e conta com um contrato de namoro exigido por ela

Entre elas, dizia: “na moral, fala se a Gabriely não é a mulher mais bonita do mundo”. “Não cansa de ser maravilhosa não, que espetáculo”. “Gabriely, não sei quando vai ler, mas saiba que te amo”.

Endrick não gostou nada da exposição e bloqueou o rapaz, que não pensou duas vezes e repostou as mensagens do personal para que todos lessem, com a seguinte mensagem: ‘’A gente tenta ajudar e é isso que recebe em troca’'.





