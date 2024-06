Leilão de Neymar arrecada 20 milhões em 2024

Mabell Reipert |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Neymar Jr Neymar reuniu inúmeras pessoas para celebrar a 4ª edição do Leilão do Instituto Neymar (divulgação/ redes sociais)

Uma linda festa abrilhantou a 4ª Edição do Leilão do Instituto Neymar, que aconteceu ontem em São Paulo, com a presença de várias celebridades.

O evento conseguiu arrecadar 21 milhões, que serão destinados aos programas do Instituto que cuida de crianças, adolescente e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Equipe Adriane Galisteu e Rodrigo Faro colaboraram com a apresentação do evento (divulgação/ redes sociais)

Esta foi a maior arrecadação dos últimos anos, praticamente dobrou em relação a edição do ano passado. Já as duas primeiras levataram 2,5 mi na primeira e 3,0 mi na segunda.

O maior lance do evento foi de R$ 3 milhões, e refere-se a um prêmio físico que contará com a presença de Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses de campanha publicitária.

Publicidade

Roberto Justus Roberto Justus marcou presença ao lado de sua esposa no Leilão de Neymar (divulgação/ redes sociais)

Neymar falou que ficou muito feliz em poder receber tantas pessoas especiais e agradeceu a todos que colaboraram com os prêmios

Bruna e Mavie Bruna Biancardi esteve ao lado de Neymar e a filha do casal, Mavie, durante toda a festa (divulgação/ redes sociais)

Entre os famosos que marcaram presença no evento estava Bruna Biancardi e a pequena Mavie, Adriane Galisteu, Rodrigo Faro, David Brasil, Roberto Justus, Ana Paula Siebert, João Silva, Tiago Leifert, Luciana Gimenez, Patrícia Poeta, SIlvia Abravanel entre outros.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.