Neymar responde à Piovani, após ser criticado em participação de projeto que aprova privatização das praias

Neymar e Luana Piovani Neymar e Luana PIovani trocam farpas nas redes sociais (divulgação/ redes sociais)

As redes sociais estão bombando após Neymar gravar um vídeo respondendo às críticas de Luana Piovani. No vídeo ele a chama de louca, insinua que ela esteja querendo algo com ele, e que o tempo dela já foi, além de outras coisas mais. Isso tudo porque ela não apoiou a ideia dele participar de um projeto que aprova a privatização das praias, através de um empreendimento imobiliário no Nordeste.

Nota de Esclarecimento Pai de Neymar esclarece às críticas de Luana Piovani com nota de esclarecimento (divulgação/ redes sociais)

Já Luana recebeu a resposta acima, após dizer que Neymar é um péssimo exemplo como pai, como homem, máu caracter e péssimo jogador.

Luana Piovani Atriz disse que não vai responder à sem vocabulário e limítrofe (divulgação/ redes sociais)

As opiniões se dividiram nas redes sociais, principalmente àqueles que gostam de Neymar, e outros que gostam de Luana Piovani. Isso ainda vai dar muito o que falar, vamos aguardar...





