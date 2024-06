Mabell Reipert |Do R7

Preta Gil recebe alta hospitalar Cantora explica que foi diagnosticada com pielonefrite

A cantora Preta Gil, usou suas redes sociais para comunicar e tranquilizar os fãs que já recebeu alta hospitalar. Preta ficou três dias internada em um hospital no Rio de Janeiro, após sentir fortes dores.

De início ela pensou ser uma infecção urinária, mas após realizar alguns exames, ela foi diagnosticada com pielonefrite, que se trata de uma infecção bacteriana de um dos rins. Os sintomas são calafrios, febre, dor nas costas e náuseas.

Preta vem de uma sequência de tratamentos, após ser dignosticada com um câncer no intestino. Agora todo cuidado é essencial, já que o corpo fica debilitado e com a imunidade fraca.

