5 dicas de enriquecimento que os políticos usam, mas não te contam

Alto contraste

A+

A-

Fique rico meteoricamente com estas dicas Fique rico meteoricamente com estas dicas (José Cruz/Agência Brasil)

Descobrimos muitos meios pelos quais boa parte dos políticos bananalandenses ficam milionários em um período recorde, mas no artigo de hoje, citaremos apenas as lícitas (apesar de haver controvérsias neste quesito). Anote aí!

1. Cobre fortunas para dar palestras falando mal do capitalismo

Além de estar na moda, falar mal do capitalismo vai fazer com que as pessoas queiram viver longe dele, enquanto você aproveita sozinho as maravilhas que ele oferece.

2. Compre amigos com o dinheiro dos outros

Dizem por aí que quem tem amigo tem tudo, mas como amigos verdadeiros são muito difíceis de conquistar, o melhor mesmo é comprar favores. O ideal é dar bom dia com o chapéu dos outros (ou seja, usar o dinheiro de qualquer um, menos o seu, claro!). Mesmo por interesse, esses “amigos” terão de lhe recompensar ou você fechará as torneiras.

3. Tome o máximo de dinheiro dos outros e prometa dar coisas grrátis em troca

As pessoas amam “coisas de graça”, logo, ofereça isso a elas. Mas não sem antes tirar o máximo possível delas mesmas, pegar a sua parte e, com o que sobrar, dar algumas migalhas para que as pessoas não reclamem. Ah! E não esqueça de fazer o maior alarde a cada distribuição de farelos. Lembre-se que as coisas não são como são, mas sim, como parecem.

4. Vá remediando os problemas dos outros, mas jamais os solucione

Os problemas alheior são a sua fonte de renda. Portanto, nunca cure a ferida (ainda que você saiba como e tenha todas as condições para fazê-lo). Passe uma pomadinha para dar uma aliviada, dê um analgésico meia-boca para mascarar a dor, mas mantenha a ferida aberta. Afinal de contas, as pessoas se acostumam a tudo na vida.

5. Gaste milhões (do dinheiro dos outros) mantendo um estilo de vida que todo mundo gostaria de ter

Viva como um marajá! Só use roupas de grife, ande em carrões, voe em jatinhos, mobilie seu palácio com tudo do bom e do melhor e tire férias nas praias mais paradisíacas do país. Ah! Mas não esqueça de fechá-las ao público, pois você precisa de paz e sossego e não vai querer cruzar com nenhuma ralé nos seus dias de descanso merecido. E é claro que, ainda que as pessoas não vejam retorno nenhum para elas, uma coia é certa: todo mundo gosta de admirar a vida dos ricos.

No mais, lembre-se sempre de que uma boa narrativa vai manter as pessoas mansinhas, mansinhas.