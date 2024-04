Já que não tem picanha, veja como ter bacon (quase) de graça

Melhor Não Ler |Do R7

Se tem milho grátis o porco fica feliz! Se tem milho grátis o porco fica feliz! (Reprodução/RECORD)

Hoje vamos aprender como capturar porcos de maneira simples e eficiente para ter bacon grátis (ou quase de graça) o ano inteiro.

Primeiro, localize o porco que você quer capturar. Quanto mais mansinho ele for, melhor. Evite aqueles mais espertos para não perder seu tempo e seu investimento à toa. Depois, faça um caminho de milho desde o porco até o local onde você pretende mantê-lo cativo.

No começo, o porquinho pode ficar desconfiado, mas seja perseverante, pois porco nenhum resiste a uma porção de milho grátis. Cedo ou tarde ele seguirá a trilha comendo o milho e nem perceberá que entrou no seu cercadinho. Deixe o cercado aberto para o porco não ficar bravo e apenas observe sua reação. Se ele voltar para onde estava, faça um novo caminho de milho no dia seguinte e repita o processo até que ele não fuja mais. Afinal, para que ir embora se ele tem comida fácil sem ter de fazer nada?

Depois de ganhar a confiança do porco, continue colocando religiosamente uma porção de milho todos os dias. Em pouco tempo, você verá que outros porcos se aproximarão do seu cercadinho e entrarão sem que você tenha qualquer trabalho.

Uma vez que o cercado fique cheio de porcos e porcas tranquilos e seguros, eles começarão a se reproduzir naturalmente. Você só terá de ir aumentando o espaço e jamais deixar de colocar o milho para eles não irem embora. Não se preocupe em trancá-los, pois num determinado momento, os porcos já não saberão como sobreviver sozinhos. Aliás, eles nem se lembrarão de como era a vida antes do advento da comida grátis.

A estratégia funciona porque os porquinhos não sabem o valor da liberdade e nem do bacon que produzem. O que eles querem mesmo é comer milho de graça!