'Quem gosta de marginal faz barulho!' Ah, não... pera!

Manu Bahtidão teve colar de R$ 100 mil furtado após saudar marginais Manu Bahtidão teve colar de R$ 100 mil furtado após saudar marginais (Divulgação)

A cantora alagoana Manu Bahtidão – assim mesmo, com um h saído do nada – teve de fazer barulho por causa de um marginal – que também saiu do nada – e “bateu” seu colar de diamantes ao final de um show no município de Santa Inês, interior do Maranhão.

O curioso é que, durante o show – que aconteceu no último domingo – a artista incitou a plateia a saudar quem escolheu viver o lado avesso da vida: “Quem gosta de marginal faz barulho!” E a multidão obedeceu, claro! Afinal, o que é que essas “realezas” mandam que seus fiéis súditos não fazem imediatamente, não é mesmo?

O que Bahtidão não esperava é que, depois de ser homenageado por ela, um marginal presente resolveu levar um mimo da cantora e escolheu logo seu colar reluzente avaliado em R$ 100 mil.

Mas, em vez de mandar um “salve” para o ladrão, Manu mudou o discurso. “Tô tão arrasada... Roubaram meu colar na descida do trio elétrico, invadiram o cordão e pegaram por baixo meu colar”, disse ela aos prantos.

Fica triste, não, miga! Primeiro, porque quem levou a lembrancinha gosta muito de você. Afinal, foi lá conferir o seu show. Segundo, bora dividir esse acúmulo de capital, amada!