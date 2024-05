Venda de álcool 70% está proibida de novo, mas quantos ml poderemos portar?

Alto contraste

A+

A-

Anvisa proíbe venda de álcool líquido 70% no Brasil; entenda Anvisa proíbe venda de álcool líquido 70% no Brasil; entenda

A regra é clara: não poder vender é uma coisa, não poder comprar, portar e usar é outra. No polêmico julgamento do Recurso Extraordinário 635.659, a votação no Supremo Tribunal Federal (STF) parou em 5 votos a 3 a favor da descriminalização da maconha.

Isso não significa que a venda da droga está liberada, mas sim que se alguém for pego portando até 60 gramas de maconha não poderá ser considerado um criminoso. Onde e por meio de quem o cidadão comprou não vem ao caso. O que importa é que a polícia vai ter de andar com balanças de precisão para não correr o risco de prender alguém por engano.

Será que o mesmo vai valer para o álcool 70%? Ou seja, será que poderemos adquirir o produto em um beco escuro, tipo uma “biqueira alcoólica”, e portar livremente alguns mililitros do líquido perigoso sem sermos incomodados?

E mais uma regra que não ficou muito clara: se a venda do álcool 70% foi proibida pela Anvisa devido ao “alto risco de acidentes por queimadura” – provando que nossas instituições tratam o brasileiro como um bebezinho a ser protegido o tempo todo (exceto dos malefícios de entorpecentes) –, será que poderemos continuar usando botijões de gás e panelas de pressão, fazendo gatos elétricos e ligando três eletrodomésticos numa extensão que vem com seis entradas? E quanto a chupar manga com leite?

Assuntos como esses precisam ser regulamentados o quanto antes, afinal, é a nossa segurança que está em jogo!