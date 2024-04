Dado Dolabella deveria desistir de ser artista depois do mico com a música que fez para Wanessa Ele continua tentando se dar bem no mundo artístico, mas a coisa está meio complicada

Dia desses, o artista multifacetado conhecido como Dado Dolabella soltou uma musiquinha nas redes sociais em homenagem à sua então namorada, Wanessa Camargo. Tocando um violãozinho e cantando, não precisa nem dizer que a coisa foi de um nível baixíssimo, daquelas canções que chegam até a provocar dor nos tímpanos.

A musiquinha, que não tem nome divulgado, fazia referência ao relacionamento de Dado com Wanessa, que estava num reality. A letra comentava as dificuldades vividas por ambos e ele também falava de seu próprio passado complicado. Admitia que havia errado e coisas do tipo. Tudo cantado de um jeito bem ruim, com falsetes que parecem facas entrando na pele.

Agora que a moça saiu do programa de TV, dá para perceber que a tal música não serviu para absolutamente nada a não ser fazer Dado pagar o maior mico de sua vida. E olha que o sujeito é bom na pagação de micos.

Se a Wanessa, que deveria ser a principal interessada, não ligou para a canção do rapaz, quem é que poderia se interessar, né? Isso só deixa muito claro que Dado deveria desistir de vez desse negócio de ser artista. Vê-lo cantar e fazer música é algo ainda mais grave do que sua tentativa de ser ator, porque ele não leva jeito nenhum para nada na música. Não consegue cantar direito, tocar ou compor. Um verdadeiro nada.

Então, Dado, pegue este toque que a Wanessa te deu e tente fazer alguma outra coisa da vida. O resto do mundo agradece.