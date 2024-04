Odair Braz Jr |Do R7 e Odair Braz Jr

É muito bom ver a seleção jogar sem Neymar em campo Time do Brasil não sentiu falta do jogador, que está se recuperando de cirurgia após se contundir

Neymar em sua última partida pela seleção, contra o Uruguai, em 2023, antes de se machucar Neymar em sua última partida pela seleção, contra o Uruguai, em 2023, antes de se machucar (CBF Oficial -17.10.2023)

Sim, Neymar tem muitos fãs ainda pelo mundo e pode ser considerado, apesar de tudo, um jogador acima da média. Mas foi bom demais assistir a estes jogos da seleção brasileira — vitória sobre a Inglaterra e empate com a Espanha — sem ter Neymar em campo.

Nestes dois jogos ficou absolutamente claro que o time brasileiro não tem mais a tal “Neymardependência”, como se diz. O time, agora sob o comando do técnico Dorival Junior, jogou solto, leve, veloz. E melhor do que tudo: não precisamos ver o eterno cai-cai do moço. A gente sabe que ele é caçado, que batem nele e coisa e tal, mas o cara exagera, vamos ser honestos. Sem dizer que não joga nada e nem é decisivo já há uns bons anos.

Ano passado, quando Fernando Diniz ainda era técnico da seleção, justificou a convocação de Neymar dizendo que ele era “indispensável” para qualquer time. Agora, com Dorival, a gente pode ver que podemos, sim, ter uma boa equipe sem o sujeito. E, mais que isso, ele é dispensável, sim. Tanto que o PSG não o quis.

É bem possível que Dorival chame Neymar quando ele já estiver recuperado. O nosso atual técnico dificilmente conseguirá bancar a seleção sem Ney, por mera pressão de patrocinadores, mas já vimos que não precisamos mais dele. E que nosso time fica bem melhor sem ele.

Além do que, agora, temos Endrick.