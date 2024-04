Ex-Power Ranger acha uma boa ideia lançar camisetas com frases de Hitler Amy Jo Johnson, a Ranger Amarela, detonou o ex-colega nas redes sociais por causa do anúncio polêmico

Atores que participaram de Power Rangers são bem conhecidos por fazerem inúmeras besteiras na vida pós-série. É difícil de encontrar um que tenha se dado bem de verdade depois de atuar como super-herói.

Por exemplo, o ator Ricardo Medina, que foi o Ranger Vermelho em Power Rangers Wild Force, de 2002, matou um amigo usando uma espada. Isso foi em 2015. O ator Jennifer Hendersen (que atualmente se chama Skylar Deleon), que fez algumas participações no seriado, matou um casal e foi condenado à morte (pena posteriormente trocada para perpétua).

Isso fora outras tragédias, como a morte de Thuy Tang, aos 27 anos, num trágico acidente de carro. E também teve a morte de Jason David Frank, que tirou a própria vida após uma briga com sua mulher. Tem mais histórias trágicas e tristes por aí de ex-Power Rangers.

Mas a novidade agora é que Austin St. John, que foi o Ranger Vermelho nas primeiras temporadas — e por isso o mais lembrado nesta função — anunciou há dois dias em suas redes sociais que vai lançar um negócio próprio, que são camisetas com frases de heróis e vilões da história da humanidade. Ele escreveu no X (ex-Twitter): “Explorando os líderes da história, vou lançar uma linha única de camisetas com lições do passado. Isto é mais do que moda, é algo para iniciar conversas. Fique ligado!”.

Até que tudo bem com isso — precisa ver a questão de direitos autorais, mas isso é com ele — mas o problema é que Austin disse num podcast que seus trapinhos trarão dizeres até mesmo de Hitler. A ideia do ex-ator é usar frases fortes, mesmo as terríveis. No podcast, St. John falou que “Hitler era um demônio que tomava esteroides, mas tinha algumas ótimas frases".

A reação das pessoas a esta revelação do moço foi imediata. Um monte de gente foi às redes sociais dele pedindo para que desista da ideia de mencionar o líder nazista. E é realmente uma ideia bem ruim, esdrúxula. Em muitos países, inclusive, é proibido citar o nazismo e divulgar ideias desta ideologia. Quer dizer, eventualmente, uma pessoa que por algum acaso do destino decida usar uma camiseta com algo dito por Hitler, pode até ser preso. Que amigão é o Austin, né?!

A coisa é tão ruim, mas tão ruim que Amy Jo Johnson, que foi a Ranger Rosa na mesma época de Austin, escreveu no X: “Oi??? Acho que algumas pessoas deveriam ter assessores, meu Deus!”. Alguns seguidores perguntaram a Amy sobre o que era aquele texto e ela respondeu: “Rogue Red Ranger tem um novo significado. Ok, vou parar agora!!!”, mostrando que se referia mesmo ao anúncio feito por seu ex-colega de TV.

Só para lembrar, o ex-Ranger Vermelho também se meteu em confusão com a lei no passado. Ele foi acusado de fraude eletrônica, mas pode cumprir a pena em liberdade.

Agora é esperar para ver se Austin vai de fato lançar as camisetas com frases de Hitler após toda esta repercussão negativa. Aguardemos.