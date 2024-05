Alto contraste

“Nunca disse isso”. Veríssimo! É de Luis Fernando Verissimo, o escritor que afirma nunca ter dito aquela frase. Uma reportagem em homenagem ao escritor exibida no sul do país destacava a tal frase “jamais dita por ele”. E é bem verdade que Verissimo se acostumou a desmistificar a verdade. A cena está no documentário que é exibido em todo o país: “Verissimo”, em homenagem aos 80 anos do escritor, com direção de Angelo Defanti.

Luis Fernando Verissimo e Clarice Lispector são a dupla “Blockbuster” das redes. Frases de autoajuda, citadas a exaustão, confundem os leitores. Afinal, ele disse mesmo aquilo? E ela? Escreveu aquela frase? E isso importa? Para quem divulga, nem sempre. A sensação de prazer em compartilhar uma frase feita é maior do que verificar a autenticidade dela. Verissimo, autor de inúmeras crônicas, de um senso de humor tão peculiar, da picardia ousada, cuja timidez o impede de provar que dois e dois são quatro ou de que as comédias são mesmo da vida privada.

“Acordei com um pesadelo terrível: sonhei que ia pra fora do Brasil (vou mesmo em agosto) e quando voltava ficava sabendo que muita gente tinha escrito coisas e assinava embaixo o meu nome. Eu reclamava, dizia que não era eu, e ninguém acreditava, e riam de mim. Aí não aguentei e acordei. Eu estava tão nervosa e elétrica e cansada que quebrei um copo”. – Esse trecho premonitório está no livro “Correspondências”, organizado pela pesquisadora e biógrafa Teresa Montero.

CLARICE LISPECTOR "Sonhei que muita gente tinha escrito coisas e assinava embaixo o meu nome. Eu reclamava, dizia que não era eu, e ninguém acreditava, e riam de mim."

É veríssimo que todos possam divulgar o que bem entendem. É veríssimo que todos tenham ilusão de dias e frases melhores. Mas é importante que seja de Verissimo. De Clarice. Que a gente possa clarear as ideias dizer: É veríssimo!

