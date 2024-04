Alto contraste

Lista de Ingredientes 1 colher (chá) de sal

2 xícaras (chá) de farinha de milho flocada

1 xícara (chá) de Água





Como preparar Cuscuz de Milho Simples Modo de Preparo em 8 passos. Passo 1 Coloque a farinha de milho em uma tigela, adicione o sal e misture bem;

Passo 2 Em seguida vá adicionando a água ao poucos e mexendo com as mãos até ficar em um ponto que você consiga amassar sem que desmanche;

Passo 3 Cubra a tigela com um pano e reserve, deixando descansar por 20 minutos;

Passo 4 Após esse tempo retire o pano e mexa novamente até ficar soltinho;

Passo 5 Coloque água até metade do compartimento de água da cuscuzeira;

Passo 6 Coloque o vaporizador e vá adicionando o cuscuz aos poucos sem amassar;

Passo 7 Espalhe bem, tampe e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 15 minutos ou até que esteja bem firme;

Passo 8 Desligue o fogo e seu cuscuz está prontinho para ser servido.