Pudim de Maria Mole com Leite De Coco O preparo do pudim de maria mole com leite de coco é mais simples do que um pudim normal, pois você precisará apenas de um liquidificador...

Lista de Ingredientes 450 ml de Água quente

2 caixas de maria-mole de coco

200 ml de leite de coco (um vidrinho)

200 ml de leite

1 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

coco ralado a gosto (para decorar) leite condensado a gosto (para decorar)





Como preparar Pudim de Maria Mole com Leite De Coco Modo de Preparo em 10 passos. Passo 1 Coloque a água quente em uma tigela e acrescente as duas caixinhas de maria mole;

Passo 2 Mexa bem até diluir completamente;

Passo 3 Em um liquidificador adicione o creme de leite, o leite condensado, o leite de coco e o leite;

Passo 4 Acresecente a maria-mole dissolvida e bata por 2-3 minutos ou até ficar homogêneo;

Passo 5 Despeje a mistura em uma forma de pudim;

Passo 6 Dica : Unte a forma com um fio de óleo, assim ficará mais fácil para desenformar;

Passo 7 Cubra com plástico filme;

Passo 8 Leve a geladeira por aproximadamente 3 horas ou até que esteja bem firme;

Passo 9 Por último desenforme e jogue o leite condensado por cima, depois polvilhe o coco ralado;

Passo 10 Sua sobremesa está prontinha para ser servida.