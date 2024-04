Alto contraste

A+

A-

Assista o vídeo desta receita

Veja também Asa de Frango Empanada

Veja também Tulipa de Frango Assada

Lista de Ingredientes

1 kg de tulipas de frango

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (chá) de páprica doce

1 colher (sopa) de azeite

pimenta do reino a gosto 1 colher (chá) de sal

Como preparar Tulipa de Frango na Airfryer

Modo de Preparo em 9 passos.

Passo 1

Em uma tigela coloque as tulipas e adicione o azeite;

Passo 2

Em seguida tempere com pimenta, sal, páprica doce e a mostarda;

Passo 3

Misture bem;

Passo 4

Cubra a tigela e deixe os frangos marinando por 15 minutos;

Passo 5

Pré aqueça a airfryer a 180° C por 10 minutos;

Passo 6

Acomode as tulipas e feche a fritadeira;

Passo 7

Aumente a temperatura para 200° C e deixe fritar por 30 minutos;

Passo 8

Na metade do tempo vire as tulipas para dourar dos dois lados, mas atenção : o tempo pode variar de acordo com a marca da sua airfryer;

Passo 9

Quando dourar dos dois lados é só desligar a airfryer e servir em seguida.