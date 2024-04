Leite condensado caseiro com apenas 3 ingredientes: uma opção saudável e deliciosa!

Leite condensado saudável e com menos açúcar que o do mercado: só 3 ingredientes Leite condensado saudável e com menos açúcar que o do mercado: só 3 ingredientes (Receitas de Pesos)

Descubra como preparar um delicioso leite condensado caseiro usando apenas 3 ingredientes! Com menos açúcar que o do mercado, essa receita é perfeita para quem busca uma opção mais saudável sem abrir mão do sabor. O leite condensado caseiro é versátil e pode ser utilizado em diversas sobremesas, como brigadeiro, pudim e bolos.

Quer aprender a fazer essa receita incrível? Consulte a matéria completa no nosso parceiro, o site Melhores Receitas, e surpreenda-se!Saiba mais

