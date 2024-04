Cão Bernese faz de tudo para conseguir carinho e internautas se surpreendem com a atitude do tutor

Alto contraste

A+

A-

Bernese faz de tudo para conseguir atenção do tutor. Bernese faz de tudo para conseguir atenção do tutor. (Amo meu PET)

O cão da raça Bernese está chamando a atenção nas redes sociais ao mostrar toda a sua fofura na hora de pedir carinho ao seu tutor. Através de um vídeo compartilhado no Instagram, é possível ver o pet fazendo de tudo para conseguir a atenção do seu dono, desde olhares carentes até abraços apertados. A atitude do cãozinho derreteu o coração dos internautas, que não conseguem "perdoar" o tutor por não dar carinho suficiente para essa criaturinha adorável.

Quer saber mais sobre essa história emocionante? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Amo Meu Pet!

Saiba mais

Leia mais em Amo Meu Pet

• Cão Bernese pede carinho de maneira mais fofa e internautas não 'perdoam' atitude de tutor

• Jovem avista filhote de gato prestes a cair em bueiro e decide tomar uma atitude

• Mãe flagra cão dachshund e bebê ‘formando aliança’ para desviar comida

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.