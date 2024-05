RPet |Do R7

Conheça Wendy, a galinha que se livrou do abate para viver o melhor da vida Ave foi resgatada por casal que vive em Perth, na Austrália. Hoje, ela come mirtilo, viaja e até surfa

Em fevereiro de 2022, o casal Lauren Williams, 43, e Matt, 44, foram contatados por um grupo que resgata galinhas antes do abate, nos arredores de Perth, na Austrália. Durante a operação, eles conheceram Wendy, uma ave sem cauda e com uma das patas machucadas. Desde então, os três vivem juntos, aproveitando o que de melhor a vida tem a oferecer.

Wendy surfando em águas calmas (Reprodução/Facebook/Wendy Chicken)

“As galinhas [de granja] são abatidas aos 18 meses porque ficam mais lentas”, explica Lauren, em entrevista ao tabloide Daily Star. “As equipes de resgate as compram, mas muitas vezes elas vivem apenas alguns meses.”

Felizmente, o destino de Wendy foi outro. Hoje, ela acampa, surfa, come uvas e mirtilos. “Ela é tão adorável. Matt e eu a mimamos completamente, somos muito dedicados a ela”, conta.

Wendy adora viajar (Reprodução/Facebook/Wendy Chicken)

Algo que, segundo Lauren, não acontece para a maioria dos indivíduos da espécie: “O bem-estar das galinhas é o mais baixo de todos os animais de criação e isso é muito triste.”

Longe dessa realidade e além do conforto, Wendy é uma verdadeira aventureira. É presença certa nas viagens de carro do casal, nas quais é acomodada em uma caixa para transporte de animais, com paradas periódicas à beira da estrada para ela bicar e arranhar.