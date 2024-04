São Caetano do Sul inaugura a primeira farmácia popular veterinária gratuita da Grande São Paulo

Alto contraste

Os números impressionam! Segundo o último censo pet realizado pelo Instituto Pet Brasil, temos 149,6 milhões de animais de estimação, sendo 58,1 milhões de cachorros e 27,1 milhões de gatos. Aves e peixes também são incluídos neste levantamento.

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, o Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo, com mais de 285 mil empresas voltadas para o setor.

Então, que tal apostar no tratamento de saúde digno para os animais e a preparação de novos profissionais para o segmento?

A preocupação de muitas famílias na hora de pensar em ter um pet são os custos, principalmente quando ele adoece ou envelhece. Logo, a baixa taxa de adoção de bichos idosos se justifica.

Pensando na qualidade de vida dos animais, no alívio no orçamento e por consequência, no incentivo a adoção, uma iniciativa pioneira na Grande São Paulo foi recebida com muita simpatia pela população de São Caetano do Sul - a primeira farmácia veterinária gratuita acaba de ser aberta.

O município também saiu na frente ao inaugurar em maio de 2023, no mesmo espaço, um hospital veterinário municipal e uma unidade básica de saúde animal - Ubasa - oferecendo atendimento pet gratuito a cães e gatos.

A farmácia disponibiliza medicações básicas como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos, antitérmicos, corticóides, oftalmológicos, otológicos, pomadas e protetor gástrico para tutores moradores de São Caetano do Sul, inscritos nos programas sociais e com receita emitida pela Ubasa ou pelo Hospital Veterinário Universitário Municipal.

Os benefícios não param por aí! O local conta também com uma escola de cursos profissionalizantes para jovens e adultos na área de saúde e bem-estar animal. São oferecidas aulas práticas que proporcionam atendimento gratuito de banho e tosa para cães, com supervisão de professores. A meta é a formação de 1000 alunos por ano nos programas de capacitação.

Os interessados precisam ter mais de 18 anos e ensino médio completo. O município é o primeiro do Brasil a integrar o atendimento aos pets, da baixa à alta complexidade.

É ano eleitoral e eu não estou aqui para fazer propaganda, muito menos política, mas iniciativas que mudam a vida da população, principalmente a animal, para mim, merecem destaque! Que o exemplo de São Caetano do Sul inspire outros municípios a enxergar os animais com dignidade. Torço por isso! Tenho certeza que você também! Saúde dá dignidade as pessoas e aos animais.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!