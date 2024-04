Equidade de gênero foi tema do programa Hoje em Dia Operadora de telefonia TIM tem exemplificado a igualdade de gênero com ações de oportunidade

Ana Hickmann conversa com Carolinne Spiegel sobre igualdade de gênero (Divulgação)

No quinto e último episódio do quadro Equidade é Possível com a TIM e o Mulheres Positivas, a equidade foi destaque. Para falar sobre as ações que a operadora de telefonia tem realizado para mudar a realidade das mulheres, a Ana recebeu Carolinne Spiegel, Advertising Senior Manager da TIM Brasil. Veja o que ela disse!

