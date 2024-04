Aline Wirley: amor incondicional por seus filhos adotivos

Alto contraste

Aline Wirley posou com os três filhos com Igor Rickli

A cantora Aline Wirley surgiu junto com os seus três filhos. Ela e o marido, o ator Igor Rickli, são os pais orgulhosos do menino Antônio, nove anos. E há três meses eles estão com mais duas crianças as quais estão em busca da conclusão da adoção.

