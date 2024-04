Aline Wirley e Igor Rickli mostram os novos quartos dos filhos adotivos

Alto contraste

Aline Wirley e Igor Rickli exibem os novos quartos dos filhos adotivos

A cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, e o ator Igor Rickli mostraram os novos quartinhos dos filhos e exibiram os detalhes de cada um deles. O casal dividiu com os fãs que no final do último ano, a família aumentou. Eles são pais de três crianças com idades próximas. Dois dos filhos dos artistas chegaram para a família por meio da adoção.

