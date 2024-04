Ana Hickmann revela se está grávida de Edu Guedes e exibe foto

Ana Hickmann contou se está grávida de Edu Guedes Ana Hickmann contou se está grávida de Edu Guedes (Bebê Mamãe)

A apresentadora Ana Hickmann revelou se está grávida do namorado, o apresentador e chef Edu Guedes. Acontece que poucas horas após a apresentadora revelar que está namorando Edu começou a se questionar sobre uma gestação.

