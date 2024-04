Ana Hickmann surpreende ao compartilhar foto inédita do filho com Edu Guedes A apresentadora Ana Hickmann revelou a primeira foto do seu filho Alezinho, 10 anos, ao lado do seu namorado, o apresentador e chef...

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann mostrou o filho ao lado de Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann revelou a primeira foto do seu filho Alezinho, 10 anos, ao lado do seu namorado, o apresentador e chef Edu Guedes. Edu levou Ana e o menino Alezinho para a pista de corrida em Interlagos em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Ana Hickmann revela 1ª foto do filho com Edu Guedes

• Iza exibe a gravidez de 4 meses e desabafa sobre namorado

• Mãe de Ronaldo mostra seus netos e faz declaração



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.