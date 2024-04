Andressa Suita compartilha momento especial com os filhos nos bastidores do show do pai A influenciadora e modelo Andressa Suita divertiu os seguidores ao mostrar um momento especial ao lado dos filhos. Ela é mãe orgulhosa...

Filhos de Andressa Suita e Gusttavo posam no último show do pai

A influenciadora e modelo Andressa Suita divertiu os seguidores ao mostrar um momento especial ao lado dos filhos. Ela é mãe orgulhosa de dois meninos. Os irmãos têm idades próximas e são filhos do cantor Gusttavo Lima. O primogênito do casal é Gabriel que está com seis anos. O caçula se chama Samuel e tem apenas um ano a menos.

