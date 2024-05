bebê mamãe |Do R7

Andressa Suita e Gusttavo Lima: Momento em família jogando futebol A modelo e influenciadora Andressa Suita se divertiu ao acompanhar um jogo de futebol com atletas bem especiais. Isto porque os filhos...

Alto contraste

A+

A-

Andressa Suita e Gusttavo Lima mostram os filhos jogando futebol

A modelo e influenciadora Andressa Suita se divertiu ao acompanhar um jogo de futebol com atletas bem especiais. Isto porque os filhos da famosa aproveitaram a tarde de calor para bater uma bolinha junto com o pai. Ela é casada com o cantor Gusttavo Lima. Juntos eles são pais de dois meninos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Andressa Suita mostra filhos jogando futebol com o pai na mansão

• Lorena Improta mostra a filha e rebate comentários sobre criação

• Arthur Aguiar mostra seu bebê e filha com Maíra e atual desabafa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.