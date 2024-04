Andressa Suita impressiona ao mostrar filhos fazendo lição na mansão

Alto contraste

A+

A-

Andressa Suita surge com seus dois filhos com Gusttavo Lima na sala de sua mansão fazendo tarefa e impressiona

A influenciadora Andressa Suita impressionou ao mostrar seus dois filhos fazendo lição de casa na sala de sua mansão. A famosa é mãe dos garotinhos Gabriel e Samuel, de cinco e seis anos respectivamente. Os irmãos têm idades próximas e sempre são confundidos com gêmeos. Os garotinhos são frutos do casamento da modelo com o cantor Gusttavo Lima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Andressa Suita mostra filhos fazendo lição na mansão

• Grávida de Eliezer, Viih confessa mentira que contou: “vergonha”

• Monica mostra filho com Junior em galeria de arte: “cresceu muito”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.