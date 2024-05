Angélica leva filha para show de Madonna e recebe críticas A apresentadora Angélica causou polêmica ao posar com sua filha caçula no show da cantora Madonna que aconteceu no último sábado (...

Angélica leva filha para show de Madonna e recebe críticas

A apresentadora Angélica causou polêmica ao posar com sua filha caçula no show da cantora Madonna que aconteceu no último sábado (04). A famosa é mãe da menina Eva, de 11 anos. Além da garotinha, a loira é mãe dos jovens Joaquim, de 19 anos e Benício, de 16 anos. O trio é fruto de seu casamento com o também apresentador Luciano Huck.

