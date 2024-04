Aniversário simples da neta de Ana Maria Braga surpreende a todos

Alto contraste

A+

A-

Neta de Ana Maria Braga teve aniversário bem simples Neta de Ana Maria Braga teve aniversário bem simples (Bebê Mamãe)

A neta da apresentadora Ana Maria Braga, a menina Joana, celebrou seu aniversário com uma festa bem humilde. A menina completou 13 anos e é filha de Mariana Maffeis, que é filha de Ana Maria. Joana é fruto do casamento de Mariana com seu ex-marido Paschoal Feola, com quem ela também teve Maria. E ela ainda é mãe de Varuna e da recém-nascida Hima, fruto do atual casamento com Badarik González.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Neta de Ana Maria Braga ganha festa bem humilde e mãe fala

• Monica mostra filha com Junior e revela perrengue na escolinha

• Juliano Cazarré mostra o recém-nascido de olho aberto pela 1ª vez

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.