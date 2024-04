Bárbara Evans compartilha desafios da maternidade com seus gêmeos

Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans mostra seus gêmeos juntos e desabafa Bárbara Evans mostra seus gêmeos juntos e desabafa (Bebê Mamãe)

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans usou suas redes sociais para desabafar sobre os cuidados de seus filhos. A artista é mãe de três crianças. A primogênita Ayla está com um ano e 11 meses, já os gêmeos Antônio e Álvaro estão com três meses de vida. O trio é herdeiro da união de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Bárbara Evans mostra seus gêmeos e desabafa: “muito difícil”

• Isis Valverde exibe linda foto grávida e faz declaração: “amor”

• Filhas de Pedro Bial surgem prestigiando o trabalho dos irmãos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.