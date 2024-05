Bárbara Evans compartilha sua rotina com os três filhos e as babás A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans mostrou um pouco da rotina no cuidado de seus três filhos. A famosa é mãe de uma...

Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans mostra seus três filhos com as babás

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans mostrou um pouco da rotina no cuidado de seus três filhos. A famosa é mãe de uma menina, Ayla, de dois aninhos, e dos gêmeos Antônio e Álvaro, de cinco meses de vida. As crianças são frutos do casamento de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bárbara Evans mostra seus três filhos com as babás

• Leonardo celebra aniversário da neta com presentão! Veja:

• Neymar surge com Bruna, Mavie e a babá na Arábia Saudita! Veja:



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.