Bebê de Arthur Aguiar encanta em sua primeira viagem de avião

Bebê de Arthur Aguiar faz sua primeira viagem de avião e fofura impressiona

A namorada do ator e ex-BBB Arthur Aguiar, a influenciadora Jheny Santucci encantou ao mostrar a primeira viagem de avião de seu bebê. Os dois são papais do pequeno Gabriel que está com dois meses de vida. O segundo filho do artista veio ao mundo no dia 07 de fevereiro. No entanto, o anúncio do nascimento do menino só aconteceu cinco dias depois do bebê vim ao mundo.

