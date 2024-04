Biah Rodrigues surpreende com decoração incrível no chá revelação de gêmeos

Alto contraste

A+

A-

Biah Rodrigues e Sorocaba no chá revelação Biah Rodrigues e Sorocaba no chá revelação (Bebê Mamãe)

A influenciadora Biah Rodrigues impressionou ao mostrar a decoração do chá revelação dos bebês gêmeos que está esperando com o marido, o cantor Sorocaba. Eles já são pais do menino Theo, três anos, e de Fernanda, dois anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Biah Rodrigues exibe decoração do seu chá revelação de gêmeos

• Claudia Leitte posa com sua filha e marido: “que lindos”

• Filhos de Luciano Huck posam com a avó: “especial”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.