Bruna Biancardi surpreende ao tomar atitude com irmã de Neymar

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi teve uma atitude com a irmã de Neymar Jr Bruna Biancardi teve uma atitude com a irmã de Neymar Jr (Bebê Mamãe)

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu ao tomar uma atitude com a irmã do jogador Neymar Jr, a também influenciadora Rafaella Santos. Acontece que na última quarta-feira (20), Rafaella comemorou seu aniversário de 28 anos com uma festona no Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Esposa de Leonardo revela o enxoval do neto pela 1ª vez: “sonho”

• Joaquim Lopes celebra os 3 anos das gêmeas com linda festa

• Monica diz se está grávida de Junior e mostra foto: “3º bebê?”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.