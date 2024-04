Bruno Gagliasso e família: polêmica nas redes sociais A relação do ator Bruno Gagliasso e de sua esposa, a atriz, Giovanna Ewbank, com a atriz Fernanda Paes Leme voltou a ser pauta de...

Bruno Gagliasso posa com família e internautas apontam indireta à Fernanda Paes Leme

A relação do ator Bruno Gagliasso e de sua esposa, a atriz, Giovanna Ewbank, com a atriz Fernanda Paes Leme voltou a ser pauta de especulações nesses últimos dias. Muitos internautas estão apontando uma publicação em sua rede social como uma possível indireta do artista para a amiga.

