Bruno Gagliasso revela fase curiosa de seu filho caçula em viagem em família

Bruno Gagliasso mostra seu filho caçula e revela fase curiosa Bruno Gagliasso mostra seu filho caçula e revela fase curiosa (Bebê Mamãe)

O ator Bruno Gagliasso revelou uma fase curiosa que seu filho mais novo está vivendo. O garotinho Zyan é o caçula dos três herdeiros do casamento do artista com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. Além do menino de três aninhos, chamado de carinhosamente de Baby Z pela família, o casal de atores é pai também de Títi, de 10 anos, e Bless, de nove anos. O trio sempre é registrado pelo papai e pela mamãe famosos nas atividades em casa, em eventos e viagens em família e fazem sucesso com os fãs da família.

