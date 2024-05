Carla Perez e seu bebê: um momento especial na maternidade

Alto contraste

A+

A-

Carla Perez surgiu na maternidade pouco após caçula nascer

A dançarina Carla Perez surgiu na maternidade com o filho recém-nascido nos braços e ao lado da filha pequena. Mas calma, a dançarina e o marido, o cantor Xanddy, não aumentaram a família. A foto em questão é uma recordação do nascimento do caçula do casal, Victor Alexandre, que atualmente tem 21 anos. A menininha da foto é a primogênita do casal, Camilly Victória, que atualmente tem 22 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Carla Perez posa com seu bebê na maternidade: “mamãe linda”

• Iza faz chá revelação simples e fofo e diz se é menino ou menina

• José Loreto mostra Débora com a filha deles e se declara a ela



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.