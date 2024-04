Carla Perez e Xanddy falam sobre a filha em rara aparição com namorada A filha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, a jovem Camilly Victória de 23 anos, fez uma rara aparição com sua namorada...

Alto contraste

A+

A-

Carla Perez e Xanddy falaram de sua filha

A filha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, a jovem Camilly Victória de 23 anos, fez uma rara aparição com sua namorada norte-americana. Ela está namorando Daze e posou com a namorada durante um passeio por Orlando nos Estados Unidos, onde mora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filha de Carla Perez posa com a namorada e Xanddy desabafa

• Bruno Gagliasso e Gio mostram o filho de brinco pela 1ª vez

• Cristiano Ronaldo mostra festa de 2 anos da caçula: “tão simples”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.