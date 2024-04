Carol Dantas compartilha momentos especiais em viagem com a família

Carol Dantas posou com o filho em viagem de férias Carol Dantas posou com o filho em viagem de férias (Bebê Mamãe)

A influenciadora Carol Dantas surgiu junto com o seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 12 anos, e com o seu marido, o empresário Vinícius Martinez, e o filho caçula Valentin, quatro anos, durante viagem de férias da família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

