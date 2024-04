Alto contraste

Cauã Reymond posou com a filha e Grazi Massafera desabafou

O ator Cauã Reymond surgiu junto com a sua filha com a atriz Grazi Massafera, a menina Sofia de 11 anos. Cauã surgiu com a filha na suíte de sua mansão no Rio de Janeiro. Eles estavam assistindo a uma série.

