Cintia Dicker mostra sua bebê com Pedro Scooby e se declara A modelo Cintia Dicker posou junto a sua filha com o surfista Pedro Scooby na mansão da família no Rio de Janeiro. A pequena Aurora...

Cintia mostra sua bebê com Pedro Scooby e se declara

A modelo Cintia Dicker posou junto a sua filha com o surfista Pedro Scooby na mansão da família no Rio de Janeiro. A pequena Aurora, de um ano e quatro meses de vida, é a única herdeira do casal, pelo menos por enquanto. No entanto, o atleta é pai de mais três crianças, frutos do antigo casamento dele com a atriz Luana Piovani. São eles: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de oito anos de vida.

