Claudia Leitte encanta ao posar com sua caçula e o marido

A cantora Claudia Leitte deixou os fãs encantados ao surgir com seu marido e sua caçula em um momento em família. A artista é casada com empresário Márcio Pedreira. Eles estão juntos desde 2007 e juntos são pais de três filhos. O primogênito se chama Davi que completou 15 anos. Rafael é o irmão do meio e está com 11 anos. Enquanto Bela é a mais nova entre eles e tem apenas quatro aninhos.

