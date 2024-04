Claudia Raia exibe seu bebê com a babá na mansão e impressiona

Alto contraste

A+

A-

Claudia Raia exibe seu bebê com a babá na mansão e impressiona Claudia Raia exibe seu bebê com a babá na mansão e impressiona (Bebê Mamãe)

A atriz Claudia Raia acendeu o fofurometrô ao mostrar seu bebê nos braços da babá em sua mansão. A artista é mãe orgulhosa de três herdeiros. O caçula da família se chama Luca e tem um ano de vida. Ele é fruto do seu atual casamento com o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello. Além de Luca, ela é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos e Sophia Raia, de 21 anos. Ambos são frutos de seu antigo relacionamento com o também ator Edson Celulari.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Claudia Raia mostra o filho com a babá na mansão

• Viúvo de Paulo Gustavo mostra os filhos e a sua casa na Austrália

• Juliano Cazarré celebra o aniversário do filho e se declara

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.